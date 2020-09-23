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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфакс13:18
Подробнее о событии
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газета14:19
RT на русском

Россиян обязали ждать дома результаты теста после прибытия из-за рубежа

RT на русском14:08
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

РБК13:21
Коммерсантъ

Прилетевших из-за границы россиян обязали находиться дома до результатов теста на коронавирус

Коммерсантъ13:29
Известия

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

Известия13:01
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАСС12:33
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфакс13:18

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом
RT на русском15:26
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Власти Калифорнии планируют запретить продажу машин с бензиновыми двигателями в 2023 году

Автомобильные выхлопы не должны быть причиной таяния ледников и подъема уровня океана Гэвин Ньюс, губернатор штата Калифорния Предварительно планируется, что полный запрет на продажу бензиновых авто на территории штата вступит в 2035 году.
Центральная Служба Новостей16:16

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
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