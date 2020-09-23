МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.

С чего всё началось ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой. Интерфакс 13:18