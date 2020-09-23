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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфаксвчера в 13:18
Подробнее о событии
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали уйти в изоляцию

РБКвчера в 13:21
RT на русском

Россиян обязали ждать дома результаты теста после прибытия из-за рубежа

RT на русскомвчера в 14:08
Коммерсантъ

Прилетевших из-за границы россиян обязали находиться дома до результатов теста на коронавирус

Коммерсантъвчера в 13:29
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газетавчера в 14:19
Известия

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

Известиявчера в 13:01
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАССвчера в 12:33
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфаксвчера в 13:18

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов
Московский Комсомолец в Марий Элвчера в 01:57
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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В 2027 году Россия и NASA начнут искать жизнь на Венере

Россия и американское космическое агентство NASA в 2027 году могут запустить программу «Венера-Д», целью которой станет масштабное изучение второй планеты в Солнечной системе в рамках поиска возможной жизни.
OAnews21 сентября в 03:59
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
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