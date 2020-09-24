Правила для вернувшихся из-за границы Согласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "Госуслуги".

С чего всё началось В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус. РБК 17:27