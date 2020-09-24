Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан

Правила для вернувшихся из-за границы Согласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "Госуслуги".В источнике
С чего всё началось
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус.
РБК17:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

В АТОР оценили новые правила для приезжающих из-за рубежа россиян

Газета.Ru03:28
Lenta.ru

В АТОР оценили решение отправлять на изоляцию прибывших из-за границы россиян

Lenta.ru02:56
РЕН ТВ

В АТОР оценили решение об изоляции прибывающих из-за рубежа россиян

РЕН ТВ18:55
Московский Комсомолец

Глава АТОР отреагировала на новые правила для приезжающих из-за границы

Московский Комсомолец01:54
66.ru

В России начали возвращать коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости

66.ru23:28
РИА Новости

Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан

РИА Новости03:16
РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

РБК17:27

США не признали Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

В Госдепартаменте считают, что выборы 9 августа в республике не были честными и законными Госдепартамент США отказался признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, сообщает Assosiated Press со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
США не признали Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии
АМИТЕЛ21:53
1,3K

«Сбер» представил систему смарт-устройств и виртуальных ассистентов

Работать ассистенты семейства "Салют" могут на смартфонах, а могут — на представленных сегодня медиаприставке SberBox и гибриде смарт-колонки и смарт-экрана (внешне напоминает дисплей на круглой подставке с вмонтированной в нее акустической системой) "СберПортал".
Вести.Ru04:20
4

Более трети россиян считают блогерство профессией будущего

Более трети опрошенных россиян (35%) считают, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа».
Коммерсантъ02:53
10

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
362

Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
241

Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
5