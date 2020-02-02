Здоровье
Газета.RuРоссия внесла новый коронавирус в перечень опасных заболеваний
Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой. Постановление, позволяющее это сделать, подписал в воскресенье премьер-министр России Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
"Правительство РФ постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (...) дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в документе, размешенном в воскресенье на сайте правительства.Интерфакс07:07
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Общество
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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
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США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
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Общество
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Политика
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Общество
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Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
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Здоровье
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Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.
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