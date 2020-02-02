с чего всё началось

Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой. Постановление, позволяющее это сделать, подписал в воскресенье премьер-министр России Михаил Мишустин.

Футбол Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.

Общество В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.

Политика Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Общество В Москве впервые прошли ночные регистрации брака Первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - первом московском Дворце бракосочетания, самом популярном в городе.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Экономика Грузовые перевозки РЖД упали ниже прогноза Изначально, в прогнозы закладывалось, что погрузка в январе упадет на 3,3%, но происходящее стало продолжением тенденций 2019 года.

Энергетика В Белоруссии вновь подорожало топливо Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.