Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при организации.
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Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом

РБК17:40

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:50

Россия предлагает Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:21

РФ внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в Генассамблею ООН

РЕН ТВ14:28

Россия предложила ООН объединить усилия стран в борьбе с пандемией коронавируса

Говорит Москва14:25

В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

RT на русском15:22

РФ внесла в ООН резолюцию, призывающую страны объединить усилия в борьбе с пандемией

Вести.Ru15:39
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Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости 20:39
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 22:29
Общество

В Красноярске закроют почти все

Обращение главы края к красноярцам: С 28 марта по 5 апреля закроют, как уже было указано в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, заведения общепита - кафе, рестораны, столовые, бары.
ДЕЛА.ru 07:41
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости 20:59
Футбол

Экс-игрок «Арсенала» Вела: «У меня нет хороших воспоминаний о Лондоне»

Нападающий ФК "Лос-Анджелес" Карлос Вела поделился воспоминаниями о годах выступления за "Арсенал" и "Реал Сосьедад".
Soccer.ru 20:37
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
Общество

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК 13:29
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток 06:31
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News 12:47
Наука

Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
РБК 06:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru 13:10
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза 07:42
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru вчера в 11:52
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Общество

Собянин смягчил ограничения в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина: салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля.
Lenta.ru 11:29
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета 20:55
Хоккей

Гендиректор «Сибири» оценил уровень интриги в КХЛ

Газета.Ru 21:54
Здоровье

В Саратове выявили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом обнаружен в Саратове, диагноз подтвержден у местной жительницы, вернувшейся из поездки в Германию и Австрию, заболевание протекает в легкой форме, сообщил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
РИА Новости 20:32
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
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