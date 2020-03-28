Коронавирус
ИзвестияРоссия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН
Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при организации.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Происшествия
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус
В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
Общество
В Красноярске закроют почти все
Обращение главы края к красноярцам: С 28 марта по 5 апреля закроют, как уже было указано в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, заведения общепита - кафе, рестораны, столовые, бары.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Футбол
Экс-игрок «Арсенала» Вела: «У меня нет хороших воспоминаний о Лондоне»
Нападающий ФК "Лос-Анджелес" Карлос Вела поделился воспоминаниями о годах выступления за "Арсенал" и "Реал Сосьедад".
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Общество
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Здоровье
Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Наука
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост
Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Общество
Собянин смягчил ограничения в Москве на время карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина: салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Хоккей
Гендиректор «Сибири» оценил уровень интриги в КХЛ
Здоровье
В Саратове выявили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом обнаружен в Саратове, диагноз подтвержден у местной жительницы, вернувшейся из поездки в Германию и Австрию, заболевание протекает в легкой форме, сообщил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.