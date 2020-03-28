Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при организации.

Россия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

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