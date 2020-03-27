Коронавирус
Газета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
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Общество
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Москве
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.
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Лукашенко заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен 9 мая приехать в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Политика
Перед закрытием границы тысячи украинцев пытаются вернуться домой
По словам одного из украинских пограничников, граница не рассчитана на столь большое количество людей, которые берут буквально штурмом.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Политика
Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции
"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
Игры
Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату
Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Здоровье
Почти 300 человек умерли от коронавируса во Франции за сутки
К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Общество
Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Хамзаев просит правительство создать особый режим продаж алкоголя до 1 мая, согласно которому каждый человек за раз сможет приобрести не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов.
Общество
«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных
Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.
Общество
Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.