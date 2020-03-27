Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Россия предложила ООН объединить усилия стран в борьбе с пандемией коронавируса

Говорит Москва14:25

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:50

РФ внесла в ООН резолюцию, призывающую страны объединить усилия в борьбе с пандемией

Вести.Ru15:39

РФ внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в Генассамблею ООН

РЕН ТВ14:28

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом

РБК17:40

В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

RT на русском15:22

Россия предлагает Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
ФедералПресс 13:31
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета 20:55
Политика

Санкции США во время пандемии коронавируса раскритиковали в бундестаге

Американская санкционная политика на фоне пандемии нового коронавируса неприемлема, а попытки США навязать свои интересы ради экономической выгоды являются безответственными и становятся причиной смерти людей.
Известия 21:21
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент Российской Федерации во время официального обращения к россиянам по ситуации с распространением коронавируса, объявил о том, что следующая неделя с 28 марта по 5 апреля станет нерабочей, с сохранением заработной платы .
Голос Эренлара вчера в 02:14
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 21:51
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Шоу-бизнес

Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Газета.Ru 06:29
Хоккей

Овечкин: «хотелось бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

Напомним, в текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб. НХЛ объявила о паузе в сезоне 12 марта.
ГЛАС.RU вчера в 23:19
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
REGNUM 03:39
Общество

Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса.
ФАН 01:48
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Игры

Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games

Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Игромания.ру 10:18
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости 20:59
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Здоровье

Кремлевские врачи дали советы на период пандемии коронавируса

Свои ответы на популярные вопросы о коронавирусе дали кремлевские врачи.
Красная весна 15:14
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM вчера в 07:03
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
3DNews вчера в 16:07
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Религия

Папа Римский Франциск помолился об окончании пандемии

Aobe.ru 21:24
Наука

Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет

Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решила проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту.
ТАСС Наука вчера в 11:21
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Футбол

В Италии выявят чемпиона, даже если чемпионат не будет доигран

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поговорил о ситуации с завершением сезона.
Евро-футбол.ру 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное