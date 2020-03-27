Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

РФ внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в Генассамблею ООН

РЕН ТВ14:28

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:50

РФ внесла в ООН резолюцию, призывающую страны объединить усилия в борьбе с пандемией

Вести.Ru15:39

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом

РБК17:40

Россия предложила ООН объединить усилия стран в борьбе с пандемией коронавируса

Говорит Москва14:25

В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

RT на русском15:22

Россия предлагает Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

ТАСС14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество

Из-за коронавируса в России перенесли сроки ЕГЭ

Проведение ЕГЭ перенесено на 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся девятых классов — на 9 июня 2020 года.
REGNUM 06:53
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Здоровье

В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Мойка78 25 марта в 20:01
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова

Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
КМВ Новости 02:49
Авто

1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 08:54
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Футбол

Нойер может продолжить карьеру в «Челси»

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».
News.ru 02:43
Религия

Папа Римский помолился за спасение мира на пустой площади

Красная весна 15:38
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Общество

Суд отменил решение об освобождении экс-главы ФСИН Реймера по УДО

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Rambler News Service 08:08
Гаджеты

Xiaomi представила удешевлённую версию флагмана Mi 10

Ferra 11:59
Футбол

Защитник «Уфы» Круговой: мечтаю жить в другой стране

Отвечая на вопрос о жизни в другой стране, Круговой заявил, что мечтает переехать из России.
Газета.Ru 17:54
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru 14:46
Авто

Lamborghini анонсировал новый суперкар

Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Somanyhorses вчера в 16:17
Общество

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
РБК 17:24
Футбол

Виллаш-Боаш предложил доиграть сезон зимой

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает необходимым закончить чемпионат Франции, несмотря на коронавирус.
Sport24.ru 17:32
Общество

Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»

"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Газета.Ru 18:18
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека.
АБН 13:25
Происшествия

Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места событий. На кадрах видно вышедших на улицы из различных заведений петербуржцев.
Пятый канал 18:38
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное