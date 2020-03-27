Коронавирус
Газета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
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Россия предложила ООН объединить усилия стран в борьбе с пандемией коронавируса
Говорит Москвавчера в 14:25
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