Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
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Россия предлагает Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 14:21

Россия предложила ООН меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 16:29

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:50

РФ внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в Генассамблею ООН

РЕН ТВвчера в 14:28

Россия предложила ООН объединить усилия стран в борьбе с пандемией коронавируса

Говорит Москвавчера в 14:25

В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 15:22

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом

РБКвчера в 17:40
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Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня вчера в 07:38
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

В России умер еще один человек с коронавирусом

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Lenta.ru 02:27
Футбол

«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»

Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Здоровье

Эксперт связал распространение COVID в России с нарушением карантина

Распространение коронавирусной инфекции внутри страны происходит из-за людей, которые нарушают режима карантина.
Известия 02:33
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Происшествия

В Брянске подтвержден третий случай заражения коронавирусом

Сегодня, 28 марта, на Брянщине выявили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией.
БрянскToday 02:21
Общество

Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции

С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
78.ru вчера в 20:36
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Авто

Обновленный Renault Kaptur сертифицирован в России

Напомним, нынешний Renault Kaptur продается в России с 1,6-литровым 114-сильным и 2,0-литровым 143-сильным «атмосферниками» по цене от 945 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 03:59
Футбол

Нойер летом может перейти из «Баварии» в «Челси»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.
Бомбардир.ру вчера в 07:36
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.
Комсомольская правда вчера в 18:59
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Футбол

Вейналдум описал самого трудного оппонента в карьере

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум назвал имя самого трудного оппонента в карьере.
Газета.Ru вчера в 19:45
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о пластической операции

Ольга Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что очень комплексовала из-за маленькой груди, а потому даже хотела обратиться за помощью к пластическим хирургам.
Bimru.ru вчера в 03:42
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° вчера в 10:29
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец вчера в 13:51
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