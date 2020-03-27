Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.
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Россия предложила ООН меры по борьбе с коронавирусом

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Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

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В Совфеде прокомментировали резолюцию ГА ООН о борьбе с коронавирусом

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Россия предлагает Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

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Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 10:52
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

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