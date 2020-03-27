Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом. Они охватывают весь мир и предполагают объединение стран между собой и с ВОЗ для обмена информацией, проработку вариантов, а также помощь самым пострадавшим регионам.

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

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Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Происшествия Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.