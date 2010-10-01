Футбол
Спорт-ЭкспрессРоссия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
|13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|33′
Лассе Шёне
|33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
|46′
Гленн Уэлан
|55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
|68′
|73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
|78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
|82′
|84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
|85′
|90′+3′
Каспер Шмейхель
Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
23
Рэндолф
2
Доэрти
4
Даффи
17
Кларк
3
Стивенс
8
Браун
13
Хендрик
7
Магуайр
12
Робинсон
11
Макклейн
9
Макголдрик
1
Шмейхель
14
Дальсгор
13
Йоргенсен
4
Кьер
17
Ларсен
11
Брэйтуэйт
6
Кристенсен
10
Эриксен
23
Хейбьерг
20
Поульсен
12
Дольберг
Дания
Расстановка 4‑3‑1‑2
В случае выхода в финальный турнир в одних группах могли бы оказаться: Группа А. Италия и Азербайджан Группа В. Россия и Дания Группа С. Голландия и Румыния Группа D. Англия и Шотландия Группа Е. Испания и Ирландия Группа F. Германия и Венгрия То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не могла бы стать нашим соперником на первом этапе турнира.
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