Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
1 фото
В случае выхода в финальный турнир в одних группах могли бы оказаться: Группа А. Италия и Азербайджан Группа В. Россия и Дания Группа С. Голландия и Румыния Группа D. Англия и Шотландия Группа Е. Испания и Ирландия Группа F. Германия и Венгрия То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не могла бы стать нашим соперником на первом этапе турнира.
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