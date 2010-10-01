В случае выхода в финальный турнир в одних группах могли бы оказаться: Группа А. Италия и Азербайджан Группа В. Россия и Дания Группа С. Голландия и Румыния Группа D. Англия и Шотландия Группа Е. Испания и Ирландия Группа F. Германия и Венгрия То есть ни одна из упомянутых сборных, кроме Дании, не могла бы стать нашим соперником на первом этапе турнира.

Россия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

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