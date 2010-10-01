Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

Испания — Румыния
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
8′
Серджи Бускетс
25′
Жерар Морено
33′
37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
43′
Адриан Рус
45′+1′
56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
62′
65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
67′
73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
90′+2′
4 фото
Острое мнение Егорова Политические ограничения Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах.
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