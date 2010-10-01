Острое мнение Егорова Политические ограничения Исполком УЕФА определил пары стран, чьи сборные, если выйдут на Евро, не могут оказаться в одной группе ни при каких обстоятельствах.

Россия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

Интернет Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Общество Представитель Абызова прокомментировал расследование об офшорной сети Представитель бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова прокомментировал инофрмацию о том, что господин Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Технологии Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Общество В Италии сообщили о свадьбе Роналду Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Авто В FIA изучают детали силовой установки Ferrari По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.