Экономика
Экономика сегодняРоссия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом. Возглавил рейтинг Казахстан, жители которого могут купить на месячную зарплату 8,8 тыс. кубометров газа. Второе место было отдано Люксембургу.
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:33
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РИА Новости вчера в 19:07
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RT на русском вчера в 21:41
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Коммерсантъ вчера в 11:03
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