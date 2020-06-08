МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

с чего всё началось

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом. Возглавил рейтинг Казахстан, жители которого могут купить на месячную зарплату 8,8 тыс. кубометров газа. Второе место было отдано Люксембургу.

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

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