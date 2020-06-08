Экономика
Экономика сегодняРоссия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом. Возглавил рейтинг Казахстан, жители которого могут купить на месячную зарплату 8,8 тыс. кубометров газа. Второе место было отдано Люксембургу.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия вошла в число лидеров среди стран с наиболее доступным газом для населения
Невские Новостивчера в 19:05
Россия вошла в число стран с самым доступным в мире газом для населения
Народные новостивчера в 22:51
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово
Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях.
Piter.tv 00:05
Космос
Обнаружена экзопланета, похожая на Землю
Популярная механика 05 июня в 08:34
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия
Вынесен приговор по делу о гибели мужчины и его внука от удара током
Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему сотруднику общества с ограниченной ответственностью.
Stroysar.ru 01:43
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Общество
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
В конце мая Минздрав зарегистрирован первый в России препарат от коронавирусной инфекции "Авифавир" (также известно как "Фавипиравир", произведено производства РФПИ и "ХимРар").
Lenta.ru 02:02
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06 июня в 06:32
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.
Российская газета вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Общество
19 жителей Карелии заболели коронавирусом
На 7 июня 19 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки. В тоже время выздоровели 11 пациентов.
АиФ Карелия вчера в 01:43
Общество
В Омской области с учёта по коронавирусу снято 28 249 человек
Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2 214 человек. В омских лабораториях проведено уже 143 039 тестов.
12 Канал Омск 01:37
Происшествия
Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Kursk.com вчера в 10:33
Единоборства
Конор Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Напомним, ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019-го.
Матч ТВ вчера в 08:46
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Энергетика
Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
Армия и оружие
США назвали потенциальных покупателей российских танков Т-14 «Армата»
Популярное женское американское военно-аналитическое издание "The Military Watch Magazine" опубликовало материал, авторы которого, комментируя сообщение о том, что в России приступили к созданию экспортного облика танка Т-14 "Армата", заявляют, что на сегодня данный танк представляет собой перспективную боевую машину, в которую интегрированы последние достижения нашей "оборонки".
Территория новостей вчера в 13:15
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03