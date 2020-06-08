Экономика
Экономика сегодняРоссия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом. Возглавил рейтинг Казахстан, жители которого могут купить на месячную зарплату 8,8 тыс. кубометров газа. Второе место было отдано Люксембургу.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия вошла в число стран с самым доступным в мире газом для населения
Народные новостивчера в 22:51
Россия вошла в число лидеров среди стран с наиболее доступным газом для населения
Невские Новостивчера в 19:05
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Общество
В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
RT на русском 01:15
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 01:19
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
Авто
Автомобили Lada покидают европейский рынок
По данным издания, последняя партия автомобилей LADA была отправлена европейским дилерам в марте этого года, а новых машин уже не будет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Происшествия
Спасатели собрали 650 кубометров топлива с места разлива в Норильске
Сотрудники Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров дизельного топлива с места его разлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Росморречфлота.
Газета.Ru 00:23
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 06 июня в 06:39
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Под мостом в Заводском районе нашли труп женщины
По предварительным данным, труп нашли днем 7 июня под путепроводом, пролегающим через железнодорожные пути, на расстоянии около 120 метров от дома №33А по улице Фабричной.
Четвертая Власть 01:08
Общество
В Якутии снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией
Ограничительные меры по коронавирусу дают положительный результат, заявил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев, передает ЯСИА.
ИА ЯСИА 06 июня в 05:56
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru 06 июня в 17:00
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 10:40
Здоровье
Ослабление ограничений в Забайкалье сдвигается из-за роста заражения коронавирусом
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 4 июня поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в том числе Минобороны РФ было поручено развернуть госпиталь.
Интерфакс - Россия 00:49
Гаджеты
OPPO выпустит обновление Color OS 7.2
В Color OS 7.2 есть еще одно нововведение – «Ночной алгоритм видеосъемки», позволяющий получать более качественные и яркие ролики, снятые в ночное время или в условиях плохой освещенности.
Дни24 вчера в 02:19
Общество
Российские колледжи заработают с 1 сентября
Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Махачкалинские известия вчера в 08:06
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ вчера в 03:54
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Политика
В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
Общество
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:01
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 05 июня в 09:25
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57