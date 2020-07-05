Экономика

REGNUMREGNUMРоссия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций

Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
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Здоровье

Российские врачи отправились в Казахстан, чтобы помочь местным врачам

Газета.Ru 08:15
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Политика

В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
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Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
Коммерсантъ 04:21
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
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Футбол

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

ODDS.ru 05:10
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Bimru.ru 03:49
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Общество

Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

RT на русском 08:46
Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
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Происшествия

В Иркутской области почувствовали землетрясение

Иркутск, 6 июля 2020, 15:22 — REGNUM Землетрясение почувствовали сегодня вечером, 6 июля, жители Иркутска.
REGNUM 08:22
8
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
9
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Общество

Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах

Глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал низким риск заражения коронавирусом на борту самолета.
Lenta.ru 07:33
5
Политика

Эксперт назвал политическим отказ США от российских двигателей РД-180

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем грозит отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
Газета.Ru 02:13
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Шоу-бизнес

В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
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Происшествия

После 11 лет в больнице скончалась жертва пожара в «Хромой лошади»

Женщина, которая пострадала при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года в Перми, скончалась в Березниках.
Evo-rus.com 08:39
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 03:24
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
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Политика

Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект внесения поправок в Конституцию республики, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:38
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Политика

Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России

В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать высказывания ряда политиков, которые высказали мнения, что ДНР и ЛНР в ближайшее время могут быть включены в состав России.
Интерфакс - Россия 06:26
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Общество

Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей

Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования Кассационный суд отправил дело на пересмотр.
Телеканал 360° 07:44
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Игры

Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077

Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
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