Экономика
REGNUMРоссия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций
Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
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Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
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Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
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Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
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Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах
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Lenta.ru 07:33
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Эксперт назвал политическим отказ США от российских двигателей РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем грозит отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
Газета.Ru 02:13
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
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После 11 лет в больнице скончалась жертва пожара в «Хромой лошади»
Женщина, которая пострадала при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года в Перми, скончалась в Березниках.
Evo-rus.com 08:39
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
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Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
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Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России
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Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей
Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования Кассационный суд отправил дело на пересмотр.
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Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
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Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077
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