Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где в среднем гражданин выпивает 11,8 литра.

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

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