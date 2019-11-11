Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где в среднем гражданин выпивает 11,8 литра.
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Названы самые пьющие страны мира. Россия оказалась в лидерах рейтинга

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Россию включили в топ-10 самых пьющих стран мира

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РИА Новостивчера в 20:34

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Составлен рейтинг самых «пьющих» стран мира

РЕН ТВвчера в 21:05

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Газета.Ruвчера в 22:26
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