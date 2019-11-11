Общество
Газета.RuРоссия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где в среднем гражданин выпивает 11,8 литра.
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Общество
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Piter.tv вчера в 22:50
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Дмитрий Песков: Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Фонтанка.Ру вчера в 23:07
Политика
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Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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Вперед в будущее: Путин призвал развивать искусственный интеллект
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Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
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Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
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RT на русском вчера в 21:45
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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РБК вчера в 14:04
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Беременная Анастасия Костенко сделала заявление о рукоприкладстве мужа
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Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
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В кубанских школах проверят питание после массового отравления детей
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Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
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Футбол
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Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
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