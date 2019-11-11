Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где каждый гражданин выпивает 11,8 литра.

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Политика Вторая вице-спикер сената Боливии приняла президентские полномочия Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о своей отставке, после чего согласно Конституции, вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес взяла на себя президентские полномочия.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Кино Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал» «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Спорт Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.

Авто Автомобили дорожают при падении спроса Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Политика Трамп назвал обогащение урана очень плохим шагом со стороны Ирана Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана об обогащении урана очень плохим шагом для отношений между двумя странами.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Общество Чубайс объяснил свои слова об идиотах в СССР В фильме "Гибель империи" Чубайс заявил, будто только "несколько тысяч идиотов" не знали о лжи во времена Советского союза, и отметил, что жители СССР были ленивыми.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Общество Новые сроки доставки посылок «Почтой России» резко сократятся «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Политика Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Общество Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политика Путин разгромил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент Российской Федерации Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, значительно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Российский Диалог со ссылкой на результаты совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели".

Технологии В России снимут запрет на провоз жидкости в самолете Руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров рассказал о том, что российская компания "Ратэк" сумела разработать абсолютно новый сканер безопасности.

Происшествия В двух штатах Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за лесных пожаров в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс ввели режим чрезвычайной ситуации, местных жителей попросили быть готовыми к эвакуации.

Общество В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.

Технологии В Китае приступили к разработке сетей 6G На этой неделе в Китае официально приступили к разработкам и исследованиям в области создания сетей шестого поколения.