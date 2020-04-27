Политика
Газета.RuРоссия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону
Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
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с чего всё началось
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, касающийся расходов на вооружение среди разных стран в 2019 году.Москва 2402:27
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Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине
Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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Учебный год в военных вузах России завершится досрочно
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и военных вузах России.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
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В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms
Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
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Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Экономика
Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян
В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении "Газеты.ру".
Газета.Ru 09:48
Наука
Специалисты выяснили, что заставляет чесать, где чешется
Группе зарубежных ученых удалось выяснить, как конкретно устроены биологические механизмы, которые отвечают за чувство облегчения, испытываемое при подавлении зуда при помощи расчесывания.
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Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
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Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.
Lenta.ru 09:30
Культура
Долина назвала отличие российской публики от американской
Российская певица Лариса Долина назвала главное отличие российской и американской публики.
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ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
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«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий
Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
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