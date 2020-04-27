с чего всё началось

Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Общество Учебный год в военных вузах России завершится досрочно Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и военных вузах России. 10

Футбол Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Кино В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 4

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 638

Политика Путин потребовал от регионов готовности к ЧП 27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля. 114

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 143

Энергетика Urals стал дороже североморской нефти Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus. 25

Экономика Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении "Газеты.ру". 12

Наука Специалисты выяснили, что заставляет чесать, где чешется Группе зарубежных ученых удалось выяснить, как конкретно устроены биологические механизмы, которые отвечают за чувство облегчения, испытываемое при подавлении зуда при помощи расчесывания.

Общество Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.