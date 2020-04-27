Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. По итогам 2019-го года она заняла четвертую позицию: военные траты увеличились на 4,5% и составили 65,1 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

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