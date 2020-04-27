На страны, входящие в первую пятерку, - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию - приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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