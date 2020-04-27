Политика
ТАССРоссия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
На страны, входящие в первую пятерку, - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию - приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.
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Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
REGNUM вчера в 11:31
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС вчера в 17:32
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия вчера в 13:06
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Здоровье
8 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 24 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 18 803 человека, под медицинским наблюдением находятся 1356 человек (в том числе 18 иностранных граждан), сняты с меднаблюдения 6664 человека.
Катунь 24 24 апреля в 02:00
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Гаджеты
Новые часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти
Предполагается, что следующие умные часы Samsung Galaxy Watch будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, посвященном презентации линейки смартфонов Galaxy Note 20, которое пройдет в августе этого года.
iXBT.com вчера в 17:05
Общество
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 18:46
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 мая начинает так называемую фазу 2 борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Алтайский депутат предложил ограничить продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,7 млн, умерли более 190 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:14
Здоровье
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru вчера в 11:52
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Культура
Незлобин проспорил стрижку Светлакову
В ходе трансляции стало понятно, что Александр проиграл: речь шла о том, посмотрят баттл больше двух миллионов человек (в этом был уверен Светлаков) или меньше (на этом настаивал Незлобин).
7Дней.ру 25 апреля в 02:00
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия вчера в 14:13
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт вчера в 15:51
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом в Забайкалье превысило 100 человек
«На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них — дети», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 23:49
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53