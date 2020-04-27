Политика
Вести.RuРоссия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону. На эту пятерку (США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия) приходится 62% общего объема военных затрат в мире.
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Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Политика
В Кремле рассказали о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом
По словам представителя Кремля, поэтапный план еще не разработан.
Lenta.ru 08:10
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Политика
Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
Происшествия
Видео об издевательствах в ангарской колонии оказалось постановкой
Ролик об издевательствах над заключенными исправительной колонии в Ангарске оказался постановочным.
Вести.Ru вчера в 03:33
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Общество
Названо условие смягчения ограничений из-за коронавируса
Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Гаджеты
Samsung создает смартфон с выдвижной камерой
Faktom 16:43
Политика
Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ
Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 17:14
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Армия и оружие
Турция не пустила российские бомбардировщики в Сирию
Российским бомбардировщикам и самолёту Минобороны России пришлось лететь в Сирию длинным маршрутом.
Avia.pro 24 апреля в 23:32
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45