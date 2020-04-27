В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону. На эту пятерку (США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия) приходится 62% общего объема военных затрат в мире.

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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Происшествия Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.