Политика

Вести.RuВести.RuРоссия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону. На эту пятерку (США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия) приходится 62% общего объема военных затрат в мире.
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Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

Взгляд.ру20:54

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими оборонными бюджетами

RuNews24.ru20:26

Эксперты: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

ТАСС18:09

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Lenta.ru19:46

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Вести.Ru19:03

Россия заняла четвертую строчку в рейтинге оборонных расходов

РЕН ТВ18:10

Китай быстрее России и США увеличивает свои военные расходы

Эхо Москвы20:03
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Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
171
Происшествия

Иномарка снесла столб и забор дома на трассе «Амур» в ЕАО

EAOmedia.ru 19:36
Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,3K
Авто

Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог

Тарантас Ньюс 06:48
Политика

В Кремле рассказали о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом

По словам представителя Кремля, поэтапный план еще не разработан.
Lenta.ru 08:10
25
Армия и оружие

Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

Взгляд.ру 09:20
2
Общество

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
49
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
83
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
3
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
22
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
2
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
38
Политика

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
4
Происшествия

Видео об издевательствах в ангарской колонии оказалось постановкой

Ролик об издевательствах над заключенными исправительной колонии в Ангарске оказался постановочным.
Вести.Ru вчера в 03:33
17
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
133
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
76
Общество

Названо условие смягчения ограничений из-за коронавируса

Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Гаджеты

Samsung создает смартфон с выдвижной камерой

Faktom 16:43
5
Политика

Трамп и Макрон обсудили необходимость реформы ВОЗ

Вашингтон, 27 апреля 2020, 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 17:14
6
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости вчера в 13:21
37
Армия и оружие

Турция не пустила российские бомбардировщики в Сирию

Российским бомбардировщикам и самолёту Минобороны России пришлось лететь в Сирию длинным маршрутом.
Avia.pro 24 апреля в 23:32
Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
82
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
231
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru 05:57
2,8K
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
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