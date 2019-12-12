Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

Происшествия В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.

Общество В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Происшествия В Приморье затонула подводная лодка На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Четверть россиян боятся увольнения Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.

Интернет В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Хоккей Овечкин применил силовой прием против арбитра Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».

Здоровье Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.