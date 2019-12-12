Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

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В США перечислили самые мощные флоты в мире

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Life.ruвчера в 22:40

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РЕН ТВвчера в 22:14

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

Известиявчера в 23:49
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
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Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Армия и оружие

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Взгляд.ру вчера в 18:32
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Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
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Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor вчера в 05:53
Гаджеты

Доступна новая версия флагмана Huawei Mate 30 Pro 5G

С сегодняшнего дня в Китае стартовали продали флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G в новой модификации.
Rusargument 02:36
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Происшествия

В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе

Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
REGNUM 00:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Происшествия

Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

RT на русском вчера в 10:17
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Футбол

«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

Нева Спорт вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
Экономика

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Увеличить бюджетные доходы можно без роста НДС и пенсионного возраста, уверены аналитики Vygon Consulting.
Forbes 01:51
Экономика

Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз

Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен.
РИА Новости 00:00
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Здоровье

Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства

Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Рамблер 01:06
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

На Украине оправдались за искажение коммюнике «нормандской четверки»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников оправдал искажения в коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, трудностями перевода.
Lenta.ru 02:28
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Политика

Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:23
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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