Армия и оружие
Газета.RuРоссия вошла в список стран с самым сильным флотом
Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Гаджеты
Доступна новая версия флагмана Huawei Mate 30 Pro 5G
С сегодняшнего дня в Китае стартовали продали флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G в новой модификации.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Происшествия
В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе
Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
Происшествия
Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Футбол
«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Четверть россиян боятся увольнения
Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Экономика
Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС
Увеличить бюджетные доходы можно без роста НДС и пенсионного возраста, уверены аналитики Vygon Consulting.
Экономика
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Недобор по текущему плану поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составил 51 миллиард гривен.
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Здоровье
Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства
Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
На Украине оправдались за искажение коммюнике «нормандской четверки»
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников оправдал искажения в коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, трудностями перевода.
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Политика
Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
Общество