Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

Подробнее о событии

В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
582
Армия и оружие

ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A

Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
HotGeo 05:31
3
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
300
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,6K
Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

ИА Хакасия 00:29
17
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
8
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета 05:53
48
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
5
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
57
Футбол

Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Вести.Ru 05:21
Политика

В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым

Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
REGNUM 03:42
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
7
Экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
10
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
11
Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
21
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
417
Здоровье

Южную Корею накрыл быстрый и особо опасный штамм коронавируса

Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний объявила, что все недавние очаги распространения коронавируса в Южной Кореи были вызваны штаммом GH - который намного быстрее и заразнее других подвидов COVID-19.
Московский Комсомолец 05:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская установила дома защиту от дронов папарацци

Известный российский продюсер Яна Рудковская установила в доме специальный охранный механизм, который сбивает беспилотники якобы папарацци, чтобы те не следили за личной жизнью звезды.
Актуальные Новости 00:57
8
Здоровье

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
15
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
455
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
5,4K
Происшествия

В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
1
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
87
Здоровье

В Сургуте создают новые обсерваторы

Рассматривают даже вариант создания обсерваторов на базе гостиниц, передаёт ugra.mk.ru.В новые учреждения будут поступать пациенты, которые получили первый тест с отрицательным показателем после лечения коронавируса в СОКБ.
Вестник 02:20
3
Общество

Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса

Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
КП - Саратов 05:30
5
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
47
Экономика

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
14
Политика

Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:38
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное