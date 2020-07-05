Экономика
ИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Политика
Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Армия и оружие
ВМС США не получит стелс-ракету RGM-184A
Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
HotGeo 05:31
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета 05:53
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко
"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Вести.Ru 05:21
Политика
В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым
Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
REGNUM 03:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Общество
В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
Здоровье
Южную Корею накрыл быстрый и особо опасный штамм коронавируса
Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний объявила, что все недавние очаги распространения коронавируса в Южной Кореи были вызваны штаммом GH - который намного быстрее и заразнее других подвидов COVID-19.
Московский Комсомолец 05:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская установила дома защиту от дронов папарацци
Известный российский продюсер Яна Рудковская установила в доме специальный охранный механизм, который сбивает беспилотники якобы папарацци, чтобы те не следили за личной жизнью звезды.
Актуальные Новости 00:57
Здоровье
Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки
Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Здоровье
В Сургуте создают новые обсерваторы
Рассматривают даже вариант создания обсерваторов на базе гостиниц, передаёт ugra.mk.ru.В новые учреждения будут поступать пациенты, которые получили первый тест с отрицательным показателем после лечения коронавируса в СОКБ.
Вестник 02:20
Общество
Село Балаковского района будет закрыто на карантин из-за коронавируса
Готовятся документы для принятия решения о закрытии на карантин села Новополеводино Балаковского района.
КП - Саратов 05:30
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Политика
Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:38