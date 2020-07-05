Экономика
ИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Транспорт
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
Общество
Россиянам подготовили новое пособие в 50 тысяч рублей в год
В Минспорта сообщили, что максимальный размер пособия составит 50 тысяч рублей в год.
iReactor 05:50
Здоровье
В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса
В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Экономика
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта.
BFM.ru 03:59
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
RT на русском 05:26
Наука
Учёные определили запас яйцеклеток в яичниках женщин по волосам
Учёные обнаружили в волосах гормон фертильности, с помощью которого можно определить количество яйцеклеток в яичниках женщин.
Дни24 03:59
Наука
Чёрная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
Новое исследование учёных показало, что одна порция чёрной малины в день поможет снизить аллергические реакции на коже.
SterlitamakTime.ru 04:25
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Gauguin Pro со 108-мегапиксельной камерой обнаружен в коде MIUI 12
Участники форума XDA Developers обнаружили в коде прошивки MIUI 12 многочисленные доказательства существования двух новых смартфонов Xiaomi.
iXBT.com 05:57
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.
РБК вчера в 21:53
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
Экономика
Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
РБК 05:02
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Наука
Российские ученые обнаружили новый физический эффект
Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04
Общество
Главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что вторая волна коронавируса в Москве невозможна.
Lenta.ru 07:40