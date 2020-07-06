Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
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Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.В источнике
С чего всё началось
EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новости17:38
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