Экономика
ИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось
Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия 04 июля в 21:16
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Экономика
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
ТАСС 05:01
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Футбол
Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сравнил свой клуб с чемпионами последних лет в Италии и Германии – «Ювентусом» и «Баварией».
Евро-футбол.ру 10:44
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Шоу-бизнес
Звезда Бродвея Ник Кордеро умер от коронавируса
ИА InterMedia 05:40
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку
Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
Известия 09:23
Общество
Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31
Гаджеты
Honor привезла в Россию новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей
Сегодня Honor официально объявила о том, что компания наконец-то привезла в Россию свой новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей - Honor 7A Prime.
Ferra 09:47
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Политика
Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин сказал, что появление радужного флага над американским посольством в Москве характеризует его сотрудников.
Городовой 03 июля в 12:22
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Политика
Трампа предупредили о знании английского языка Путиным
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
Футбол
Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Сергей Лапочкин со своей бригадой обслужит встречу между «Спартаком» и «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:05