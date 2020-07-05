Экономика
ИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось
Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.РИА Новостивчера в 17:38
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Коммерсантъ вчера в 09:27
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Политика
Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Гаджеты
Запущена масштабная распродажа смартфонов Xiaomi в России
Ознакомиться со всеми смартфонами Xiaomi, которые участвуют в масштабной распродаже, можно по этой ссылке .
Ferra 04:02
Политика
В Петербурге появится новый вице-губернатор по молодежной политике
Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.
REGNUM 03:38
Происшествия
На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению
В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Общество
Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России
В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом.
РБК 03:02
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили угрозу бубонной чумы для России
Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.
РИА Новости 04:51
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
Футбол
Скоропостижно скончалась мама главного тренера ЦСКА Гончаренко
Мама главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко скоропостижно ушла из жизни, сообщает пресс-служба армейцев в «Твиттере».
Нева Спорт 04:48
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Кино
Новая Зеландия разрешила начать съемки «Властелина колец»
Власти Новой Зеландии вывели съемочную группу сериала "Властелин колец", а также некоторых иных иностранных кнопроектов, за рамки действующего в стране запрета на посещение страны.
Kinonews.ru 03:18
Игры
MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля
Издательство Focus Home Interactive и разработчики из студии Saber Interactive объявили, что MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля.
Игромания.ру 03:41
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Древние поселения аборигенов впервые нашли археологи в Австралии.
Российская Действительность 03 июля в 16:36