Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ вчера в 09:27
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
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Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
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Политика

Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
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Гаджеты

Запущена масштабная распродажа смартфонов Xiaomi в России

Ознакомиться со всеми смартфонами Xiaomi, которые участвуют в масштабной распродаже, можно по этой ссылке .
Ferra 04:02
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Политика

В Петербурге появится новый вице-губернатор по молодежной политике

Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.
REGNUM 03:38
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Происшествия

На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
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Общество

Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России

В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом.
РБК 03:02
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
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Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили угрозу бубонной чумы для России

Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму.
РИА Новости 04:51
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Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
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Футбол

Скоропостижно скончалась мама главного тренера ЦСКА Гончаренко

Мама главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко скоропостижно ушла из жизни, сообщает пресс-служба армейцев в «Твиттере».
Нева Спорт 04:48
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Кино

Новая Зеландия разрешила начать съемки «Властелина колец»

Власти Новой Зеландии вывели съемочную группу сериала "Властелин колец", а также некоторых иных иностранных кнопроектов, за рамки действующего в стране запрета на посещение страны.
Kinonews.ru 03:18
Игры

MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля

Издательство Focus Home Interactive и разработчики из студии Saber Interactive объявили, что MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля.
Игромания.ру 03:41
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Древние поселения аборигенов впервые нашли археологи в Австралии.
Российская Действительность 03 июля в 16:36
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