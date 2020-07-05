Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

Подробнее о событии

В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Российская газета 03:17
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,5K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
2,9K
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Автоспорт

Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Гаджеты

Xiaomi порадует кофеманов дешёвой кофемашиной Mijia Capsule Coffee Machine

iXBT.com 02:33
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Общество

В России выявили еще 6,6 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России были выявлены 6 611 новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 03:31
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,8K
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.
РБК вчера в 18:09
23
Здоровье

Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
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Футбол

Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
38
Транспорт

«Автодор» планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах

МТВ онлайн 04 июля в 07:35
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Здоровье

В Красноярском крае после проверки ушёл в отставку главврач Уярской РБ

Как сообщили ИА REGNUM 6 июля в минздраве, специалисты выехали в Уярскую РБ 3 июля.
REGNUM 01:01
12
Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
3
Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Общество

В Пермском крае за сутки выявили 53 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:40
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
10
Происшествия

Россиянин задушил тросом жену и двух видевших убийство детей

Как пишет «Интерфакс», мужчина задушил жену и детей автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе.
Lenta.ru 03:46
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
6
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,2K
Здоровье

В Свердловской области за сутки выявили 270 случаев коронавируса

Областная газета 03:35
1,3K
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,3K
Гаджеты

Недорогой смартфон OnePlus Nord оборудовали очень интересной камерой

Модель OnePlus Nord будет качественным устройством, обзаведется 4-мя датчиками с основным объективом в 64 Мп.
Evo-rus.com 02:33
2
Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
19
Общество

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru вчера в 21:15
68
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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