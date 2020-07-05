Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.

Автоспорт Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии.

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 41

Происшествия СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.

Футбол Сетьен: «С каждым днем я понимаю VAR все меньше» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, подводя итоги матча 34-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), раскритиковал работу системы VAR в испанском первенстве.

Гаджеты Протестирован первый настольный компьютер Huawei Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8. 1

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 72

Происшествия У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы "Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента. 91

Биатлон Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.

Общество В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 108

Общество Определен уровень бедности в России В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). 150

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Общество В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции России Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона. 5,3K