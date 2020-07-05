Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Почти все проекты ПИИ в России реализуют несмотря на пандемию

ТАСС17:18

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ru19:17

Иностранный капитал сохранил интерес к России несмотря на коронавирус

ИА Красная Весна19:44

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известия20:19

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы – EY

ПРАЙМ17:18

COVID и инвестиции

Ведомости17:03

Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

РБК17:00
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Автоспорт

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии.
Motorsport.com Россия 11:43
Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
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Происшествия

СК задержал причастную к пропаже девятилетнего ребенка на Кубани

Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
РБК 18:09
Футбол

Сетьен: «С каждым днем я понимаю VAR все меньше»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, подводя итоги матча 34-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), раскритиковал работу системы VAR в испанском первенстве.
Sport24.ru 19:52
Гаджеты

Протестирован первый настольный компьютер Huawei

Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
Игромания.ру 15:58
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Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Происшествия

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
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Космос

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6

Пекин, 5 июля 2020, 07:15 — REGNUM На околоземной орбите развёрнут экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
REGNUM 00:15
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Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия 17:10
Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

РИА Новости 17:49
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Общество

В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса

Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03 июля в 04:07
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Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
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Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада

Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
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Политика

FT: Британия введет санкции против ряда граждан из РФ за нарушение прав человека

Британия введет санкции в отношении ряда российских граждан из-за нарушения прав человека в рамках "поправок Магнитского".
Газета.Ru 20:27
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
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Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

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Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Общество

В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru 17:37
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
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Политика

Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
Известия 18:26
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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