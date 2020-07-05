Экономика
ИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
Происшествия
Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни
Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс 12:36
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Общество
C 1 июля запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат
Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
Business (Одинцово) 14:54
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Политика
Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Кино
По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал
Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru 03 июля в 02:36
Авто
«Автодата» перешла на второй уровень
На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
ComNews.ru 19:30
Кино
Зачем нужна бомба
Российская газета 15:51
Наука
Из листьев магнолии сделали прозрачные электроды
Goroday.ru вчера в 02:46
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военное дело 08:31
Общество
В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов
Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 03 июля в 11:58
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
Общество
Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых
Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20