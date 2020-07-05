Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

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