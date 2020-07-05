Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы – EY

ПРАЙМ17:18

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ru19:17

Иностранный капитал сохранил интерес к России несмотря на коронавирус

ИА Красная Весна19:44

Почти все проекты ПИИ в России реализуют несмотря на пандемию

ТАСС17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известия20:19

COVID и инвестиции

Ведомости17:03

Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

РБК17:00
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
5,4K
Автоспорт

Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено

Газета.Ru 14:20
2
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
31
Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс 12:36
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
627
Общество

C 1 июля запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
Business (Одинцово) 14:54
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
4
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
1
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
25
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
421
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
73
Политика

Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией

Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
3
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
70
Кино

По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал

Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru 03 июля в 02:36
Авто

«Автодата» перешла на второй уровень

На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
ComNews.ru 19:30
Кино

Зачем нужна бомба

Российская газета 15:51
Наука

Из листьев магнолии сделали прозрачные электроды

Goroday.ru вчера в 02:46
1
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военное дело 08:31
76
Общество

В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов

Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 03 июля в 11:58
73
Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
41
Общество

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
2
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
75
Общество

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
421
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
817
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
8
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
2
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
37
Футбол

Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру вчера в 02:20
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