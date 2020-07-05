Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Здоровье

Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
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Общество

Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»

Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

В прошлом году, как писала "Российская газета", самые высокие пенсии были на Дальнем Востоке (средний размер 16,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:50
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
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Общество

Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
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Космос

Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной

ИА Красная Весна 14:22
Политика

Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США упал на 39%

Уровень смертности пациентов с новой коронавирусной инфекцией упал в Соединенных Штатах на 39%.
Мойка78 15:27
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Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность.
ТАСС 08:47
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Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
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Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
16
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Здоровье

Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
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Кино

В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

Игромания.ру 10:35
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
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Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора.
RT на русском 18:57
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 04 июля в 13:21
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
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Авто

Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
Новые автомобили 09:59
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