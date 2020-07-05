Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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В России сократилось количество инвестпроектов США

Коммерсантъ00:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Исследование: почти все проекты прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы

ТАССвчера в 17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03
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Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Кино

Комедийный сериал «Великая» о Екатерине II продлили на второй сезон

Поклонники сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II в скором времени увидят продолжение истории.
78.ru 03 июля в 06:47
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
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Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

ИА Хакасия 00:29
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мёртвым в СИЗО

REGNUM 04:34
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:54
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
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Футбол

Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лиге

СеверИнформ 04:10
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Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ 04 июля в 08:43
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Общество

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru вчера в 21:15
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Культура

Фестиваль «Новая волна» в Татарстане отменён из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что фестиваль "Новая волна" сменит сочинскую прописку и пройдет в Казань в августе 2020 года.
Интерфакс - Россия 04:37
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
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Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Общество

Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 690 тыс человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии

Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
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