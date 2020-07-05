Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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с чего всё началось

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", – подчеркнул управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РИА Новостивчера в 17:38

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

Россия вошла в десятку стран Европы, привлекательных для инвесторов

РЕН ТВвчера в 21:27

Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

ПРАЙМвчера в 17:18

Россия вошла в первую десятку самых привлекательных для инвестиций стран

Life.ruвчера в 19:17

Почти все проекты ПИИ в России реализуют несмотря на пандемию

ТАССвчера в 17:18

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Известиявчера в 20:19

COVID и инвестиции

Ведомостивчера в 17:03
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Летние кафе откроют в Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение об открытии летних кафе в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:56
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Автоспорт

Бинотто объяснил, где и сколько Ferrari проигрывает Mercedes

По сумме заработанных в Шпильберге очков, несмотря на подиум Леклера, Ferrari уступила не только Mercedes, но и McLaren.
Motorsport.com Россия 00:20
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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Гаджеты

Китайские блогеры испытали первый настольный компьютер Huawei

Компьютер работает на процессоре Kunpeng с архитектурой ARMv8 и имеет восемь ядер без многопоточности.
NewInform 00:27
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Экономика

В России пенсионеры смогут получить новую выплату в 12,7 тыс. рублей

В России пенсионеры смогут в июле получить новую выплату. Ее размер составляет 12,7 тыс. рублей.
Дни24 01:00
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Известия вчера в 23:48
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Экономика

Эксперты проанализировали покупки россиян в аптеках во время эпидемии

В первой половине 2020 года средний чек россиян в аптеках менялся незначительно.
РБК 01:00
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 станет компактнее нового iPhone SE

ToDay News Ufa вчера в 15:39
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Общество

Организаторов крестного хода в Алтайском крае хотят наказать

АМИТЕЛ вчера в 23:53
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Технологии

Xiaomi представила умный туалет Jenner XS

Jenner XS оснащён технологией интеллектуального подъёма, разработанной компанией самостоятельно.
ITZine.ru 00:55
Происшествия

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет вчера в 01:33
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Армия и оружие

Командование ВМСУ ударилось в грандиозные планы на Азовском и Чёрном морях

ANNA-News вчера в 10:49
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
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Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
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Экономика

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru вчера в 16:47
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Прилучный нарушил молчание после слухов о романе с Карпович

Рамблер вчера в 14:41
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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