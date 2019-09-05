Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье

"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
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Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Коммерсантъвчера в 18:41

Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье

РБК03:43

Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

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Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Интерфакс04:13

Жилье в России подорожало на 7% за год

REGNUM05:41

Недвижимость в России дорожает вдвое быстрее мировой

Новый День01:50

Россия резко поднялась в мировом рейтинге цен на жилье

Pravda.Ru05:21
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Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Собчак ответила на вопрос о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
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Политика

Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов Петербурга

"Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.
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Jeep Wrangler ждет расширение линейки двигателей

Американские Jeep Wrangler с четырьмя дверями скоро начнут комплектовать V-образным 6-цилиндровым турбодизелем.
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Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
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Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
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Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
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Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ

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Происшествия

Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту

Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
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Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел

В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
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ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

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На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
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Травма Эмерсона не носит серьезного характера

После игры главный тренер итальянцев Роберто Манчини заявил, что травма Эмерсона не имеет серьезного характера — игрок попросил замену, чтобы не усугубить повреждение.
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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В России продажи Skoda в августе выросли на 4%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на сегодняшний день Skoda занимает седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составляет 4,9% (на 0,5% выше, чем годом ранее).
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Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

Исследователи пытались ответить на парадокс Ферми несколькими способами - исследуя возможность того, что все инопланетные формы жизни в океанах находятся ниже поверхности планеты, а цивилизации могли быть уничтожены своей неустойчивостью, прежде чем совершить любое межзвездное путешествие.
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В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
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