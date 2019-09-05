Экономика
ИнтерфаксРоссия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
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Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Здоровье
Эксперты ставят перед ВОЗ «эпическую» задачу искоренить малярию к 2050 году
Малярия может быть искоренена в течение одного поколения, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не должна уклоняться от этой «цели эпических масштабов», заявили мировые эксперты в области здравоохранения в воскресенье, 8 сентября.
MedikForum.ru 05:22
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online вчера в 10:45
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Шоу-бизнес
Собчак ответила на вопрос о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
Lenta.ru 04:02
Политика
Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов Петербурга
"Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.
Интерфакс - Россия 06:08
Авто
Jeep Wrangler ждет расширение линейки двигателей
Американские Jeep Wrangler с четырьмя дверями скоро начнут комплектовать V-образным 6-цилиндровым турбодизелем.
FormaCar 04:50
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Политика
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Происшествия
Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Музыка
На концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно
Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились.
Kleo.ru 04:08
Футбол
Травма Эмерсона не носит серьезного характера
После игры главный тренер итальянцев Роберто Манчини заявил, что травма Эмерсона не имеет серьезного характера — игрок попросил замену, чтобы не усугубить повреждение.
Sport24.ru 03:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Авто
В России продажи Skoda в августе выросли на 4%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на сегодняшний день Skoda занимает седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составляет 4,9% (на 0,5% выше, чем годом ранее).
Автоновости дня 05:09
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
Исследователи пытались ответить на парадокс Ферми несколькими способами - исследуя возможность того, что все инопланетные формы жизни в океанах находятся ниже поверхности планеты, а цивилизации могли быть уничтожены своей неустойчивостью, прежде чем совершить любое межзвездное путешествие.
OAnews 05:16
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19