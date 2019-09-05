Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир

Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
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