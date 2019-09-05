Экономика
Lenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир
Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала странные игры ее мужа с годовалой дочерью
Экспресс газета 06:35
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика
Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.
РБК 04:55
Политика
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
ТАСС 06:36
Происшествия
Рогозин раскрыл подробности ночного происшествия на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 06:30
Политика
Партия власти теряет абсолютное большинство в парламенте Севастополя
Партия «Единая Россия» теряет абсолютное большинство в Законодательном собрании Севастополя.
Новый День 01:19
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Авто
Родстер Ferrari F8 Spider представлен официально
Ferrari F8 Spider способен разогнаться до «сотни» всего за 2,9 секунды. Разгон до 200 км/ч занимает 8,2 секунды (на 0,4 с. Дольше).
CarsWeek.ru 06:20
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Транспорт
В Москве из-за велофестиваля перекроют несколько улиц
Схема движения транспорта изменится в центре столицы с 14 по 16 сентября. Это связано с проведением Осеннего велофестиваля.
Москва 24 06:33
Авто
Lada Priora с трёхметровыми колесами появилась в Краснодаре
В социальной сети Instagram появилось занятное видео, героем которого стала необычная кастомная Priora, которую оборудовали колесами от кареты.
32CARS.ru 01:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Хоккей
Агент Бурдасова объяснил, при каком раскладе игрок уедет в НХЛ
Агент российского хоккеиста Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал, при каких обстоятельствах Антон Бурдасов покинет КХЛ.
Нева Спорт вчера в 11:03
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 19 сентября нового раунда трёхсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину с участием представителей Киева и Москвы.
Газета.Ru 06:40
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.
Газета.Ru 02:26
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
Исследователи пытались ответить на парадокс Ферми несколькими способами - исследуя возможность того, что все инопланетные формы жизни в океанах находятся ниже поверхности планеты, а цивилизации могли быть уничтожены своей неустойчивостью, прежде чем совершить любое межзвездное путешествие.
OAnews 05:16
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01