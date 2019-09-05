Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.

Политика Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Политика Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.

Политика Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Авто Родстер Ferrari F8 Spider представлен официально Ferrari F8 Spider способен разогнаться до «сотни» всего за 2,9 секунды. Разгон до 200 км/ч занимает 8,2 секунды (на 0,4 с. Дольше).

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Транспорт В Москве из-за велофестиваля перекроют несколько улиц Схема движения транспорта изменится в центре столицы с 14 по 16 сентября. Это связано с проведением Осеннего велофестиваля.

Авто Lada Priora с трёхметровыми колесами появилась в Краснодаре В социальной сети Instagram появилось занятное видео, героем которого стала необычная кастомная Priora, которую оборудовали колесами от кареты.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Хоккей Агент Бурдасова объяснил, при каком раскладе игрок уедет в НХЛ Агент российского хоккеиста Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал, при каких обстоятельствах Антон Бурдасов покинет КХЛ.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 19 сентября нового раунда трёхсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину с участием представителей Киева и Москвы.

Политика На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.

Космос Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю Исследователи пытались ответить на парадокс Ферми несколькими способами - исследуя возможность того, что все инопланетные формы жизни в океанах находятся ниже поверхности планеты, а цивилизации могли быть уничтожены своей неустойчивостью, прежде чем совершить любое межзвездное путешествие.