МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

с чего всё началось

Россия заняла третье место в рейтинге европейских стран по доступности газа для населения. Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 8 июня. Стоимость одного кубометра голубого топлива в РФ — 6,3 рубля.

Россия вошла в топ-3 стран с самым доступным газом для населения

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