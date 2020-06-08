Экономика
КлопсРоссия вошла в топ-3 стран с самым доступным газом для населения
Россия заняла третье место в рейтинге европейских стран по доступности газа для населения. Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 8 июня. Стоимость одного кубометра голубого топлива в РФ — 6,3 рубля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Казахстан и Люксембург, Россия и Великобритания — эти столь разные страны объединяет то, что их жители могут позволить на свои зарплаты купить больше всего природного газа, таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.РИА Новостивчера в 18:33
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Россия вошла в число лидеров среди стран с наиболее доступным газом для населения
Невские Новостивчера в 19:05
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Гаджеты
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Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Общество
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Кадыров поручил помочь 200 женихам с выкупом невест
Грозный, 8 июня 2020, 12:51 — REGNUM Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты.
REGNUM 05:51
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Общество
Россиян предупредили о волне аномального тепла
Волна аномального тепла «накроет» большинство регионов России.
Lenta.ru 08:05
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала новую фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform 06 июня в 12:21
Наука
Повторяющееся негативное мышление повышает риск появления слабоумия
В опубликованном на страницах издания Alzheimer's & Dementia исследовании говорится о том, ученые изучили состояние здоровья людей старше 55 лет и выяснили, что «повторяющееся негативное мышление» (RNT) имеет прямую взаимосвязь с возрастным снижением когнитивных функций головного мозга, а также влияет на отложение вредных белков мозга, являющихся частой причиной болезни Альцгеймера.
ГЛАС.RU 04:32
Экономика
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина
В Краснодаре полиция проводит проверку инцидента с массовыми гуляньями людей на улице Красной во время карантина, который продлен до 21 июня.
Российская газета 04:58
Здоровье
Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя
Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
Алтайская правда 06:11
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» мог покинуть группу из-за покушений на свою жену
Источники rustars.tv, снимок группы на концерте Талантливый российский певец Кирилл Андреев прославился в качестве бессменного солиста известной поп-группы "Иванушки International".
Версия.Инфо 05:49
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
Экономика
Жители Коми стали чаще жаловаться на магазины
В магазинах республики продолжает встречаться продукция без информации о товаре и производителе, без перевода на русский язык, без маркировки и с истекшим сроком годности.
ИА БНК 06:00
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17
В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком.
Интерфакс 04:36