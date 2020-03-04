Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров

По итогам 2019 года в стране насчитывалось 103 миллиардера. По сравнению с 2018-м годом их количество увеличилось на три человека. На первой строчке рейтинга миллиардеров расположились США (631 человек).
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