Экономика
Российская газетаРоссия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров
По итогам 2019 года в стране насчитывалось 103 миллиардера. По сравнению с 2018-м годом их количество увеличилось на три человека. На первой строчке рейтинга миллиардеров расположились США (631 человек).
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
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Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
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Челябинск получил право проведения фестиваля «Культурный код»
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В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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Общество
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Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
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ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Здоровье
В Мурманской области введены особые меры против эпидемии
В пятницу, 6 марта, на территории Мурманской области вводятся ограничительные мероприятия в связи с обострением ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Происшествия
Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи
Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России
«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90
Сирийская армия вернула себе танк Т-90, захваченный протурецкими боевиками в начале февраля.