По итогам 2019 года в стране насчитывалось 103 миллиардера. По сравнению с 2018-м годом их количество увеличилось на три человека. На первой строчке рейтинга миллиардеров расположились США (631 человек).

Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров

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