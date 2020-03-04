Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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Общество
В Петербурге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
В пятницу, 5 марта, стало известно, что в Петербурге официально зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Футбол
УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Здоровье
Онкологи перечислили симптомы, возникающие на ранних стадиях рака
На ранних стадиях онкологии симптомы могут быть незаметны, но пристальное внимание к своему организму поможет вовремя заметить тревожные сигналы.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Политика
Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи
Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Экономика
Прибыль «ФСК ЕЭС» по МСФО упала в 2019 году на 6,7%
Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО упала в 2019 г. на 6,7% в годовом выражении до 86,6 млрд руб.
Политика
Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Государственная дума в среду приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Здоровье
Ляшко заявил, что украинские власти отменят массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Украины намерены отменить массовые мероприятия в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
S7 временно ввела бесплатный возврат билетов из-за коронавируса
Авиакомпания S7 временно ввела бесплатный возврат всех авиабилетов, купленных с 5 марта по 10 апреля, говорится в сообщении перевозчика.
Армия и оружие
В Сирии отражена очередная израильская ракетная атака
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаках в провинциях Хомс и Кунейтра со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Политика
Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Следствие по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено, передает ОТР.
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
Происшествия
ФСБ задержала в Ростове вербовщика террористов
Общество
Организаторы E3 следят за ситуацией с коронавирусом в Лос-Анджелесе
Entertainment Software Association (ESA), организатор игровой выставки E3, выпустил новое заявление в связи с введением в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Интернет
Twitter начал тестировать аналог сторис
Политика
Путин: вбросы о коронавирусе в России идут из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть провокационных вбросов о распространении коронавируса в России идёт из-за границы.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Энергетика
Россия не смогла договориться о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за эпидемии коронавирусного заболевания.