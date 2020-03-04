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Космос SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon На днях исполнился год с первого запуска Crew Dragon — и в честь этого SpaceX опубликовала впечатляющий ролик, посвященный первому полету аппарата.

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