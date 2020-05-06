Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruРоссия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом

В Германии на утро 5 мая зафиксировано 164 807 случаев COVID-19. Седьмое место занимает Франция - там 132 967 инфицированных. Однако, по данным AFP, в сводках властей не учтен ряд случаев и приблизительно количество зараженных в стране составляет 170 551.
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СМИ: Россия вышла на 5-е место по числу заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец06:44

Россия осталась на седьмом месте по числу заболевших коронавирусом

News.ru04:35

Россия вышла на шестое место в мире по числу выявленных больных коронавирусом

Новая газета03:37

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших COVID-19

Известия03:44

Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом

Комсомольская правда03:41

Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:08

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

ТАСС03:35
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
News.ru 08:06
2
Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
956
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
844
Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

REGNUM 06:05
1
Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
3
Авто

Так вот зачем в машинах Tesla будет использоваться салонная камера. Позже компания добавит возможность проведения видеоконференций

Позже компания рассказала, что камера пригодится, когда эти электромобили начнут использовать в сервисах такси, чтобы в случае какого-либо происшествия можно было восстановить события.
iXBT.com 07:33
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
44
Экономика

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге.
Ведомости вчера в 17:00
2
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
515
Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая.
Известия 06:28
68
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
415
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
1,2K
Политика

Стрельников уволен с поста зампреда правительства Саратовской области

Алексей Стрельников освобожден от должности заместителя председателя правительства Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:04
1
ЖКХ

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
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Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv 05:23
2
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
1,8K
Технологии

В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса

В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса Ученые проанализировали геномы смертельного вируса у 260 инфицированных пациентов по всей стране.
Экспресс газета 07:36
Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

РБК 06:44
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском 01:05
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
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