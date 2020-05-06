В Германии на утро 5 мая зафиксировано 164 807 случаев COVID-19. Седьмое место занимает Франция - там 132 967 инфицированных. Однако, по данным AFP, в сводках властей не учтен ряд случаев и приблизительно количество зараженных в стране составляет 170 551.

Россия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 455

Общество В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений. 2

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 956

Политика Германия передаст России архивы о советских военнопленных Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.

Авто Так вот зачем в машинах Tesla будет использоваться салонная камера. Позже компания добавит возможность проведения видеоконференций Позже компания рассказала, что камера пригодится, когда эти электромобили начнут использовать в сервисах такси, чтобы в случае какого-либо происшествия можно было восстановить события.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 44

Экономика «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно» Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. 2

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 1,2K

ЖКХ Власти Москвы назвали сроки отключения отопления В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней. 321

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,8K

Технологии В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса Ученые проанализировали геномы смертельного вируса у 260 инфицированных пациентов по всей стране.

Шоу-бизнес Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.