Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся достигло 165 929.

с чего всё началось

Россия 3 мая обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения, когда там насчитывалось 130 979 инфицированных. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

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