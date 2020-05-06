Коронавирус
Российская газетаРоссия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом
6 мая, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число выявленных заболевших в России достигло 165 929. Это больше, чем в Германии, где по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, было подтверждено лишь 164 807 случаев.
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Происшествия
Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным Ставшим обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку Баир Жамбалов лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал-Daily 05:20
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост
Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
Здоровье
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.
Чита.Ру 06:23
Общество
Находку закроют на карантин из-за коронавируса
С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.
ИА Красная Весна 00:49
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Киберспорт
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
Общество
Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%
Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Общество
Текслер подписал распоряжение о масочном режиме в Челябинской области
В Челябинской области с 12 мая вводится масочный режим.
Деловой квартал (Челябинск) 04:12
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Футбол
Жена Ди Марии рассказала, что в «Реале» ее мужа называли наемником
Джорджелина Кардосо, жена аргентинского полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, в эксклюзивном интервью для Marca вспомнила, как в «Реале» отреагировали на трансферное предложение от «Манчестер Юнайтед».
ProstoProSport 04:30
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими учеными был разработан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме.
Rusargument вчера в 14:35
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Брянщина вошла в топ-3 регионов по противодействию коронавирусу
Власти Брянской области предпринимают все меры, которые необходимы для противодействия распространения коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Дубровский район) 06:21
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05