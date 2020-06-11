Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Россия оказалась в пятёрке стран с наиболее благоприятными условиями для восстановления после пандемии коронавируса. Также в пятёрке оказались Индонезия, Китай, Мексика и Австралия, пишут «Известия» со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира.

Россия вошла в топ-5 стран по потенциалу роста после пандемии

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