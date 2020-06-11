Коронавирус
UfaTime.ruРоссия вошла в топ-5 стран по потенциалу роста после пандемии
Россия оказалась в пятёрке стран с наиболее благоприятными условиями для восстановления после пандемии коронавируса. Также в пятёрке оказались Индонезия, Китай, Мексика и Австралия, пишут «Известия» со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
В США составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП.
Evo-rus.com 08:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка из-за интимных фото
Певица призналась, что долгое время мечтала родить Тарзану (Сергею Глушко) второго ребенка, однако ей никак не удавалось забеременеть.
Paparazzi.ru 16:15
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Авто
Появились свежие фото нового Lada Largus
Сообщество «AvtoVAZ News» опубликовало свежую порцию снимков обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 07:44
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Технологии
Эксперт предупредил об опасности использования чужой зарядки смартфона
В результате поддельная зарядка может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение.
РЕН ТВ 21:29
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 11:23
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК 23:00
Экономика
Беднейшие страны мира оказались на грани краха
Беднейшие страны мира оказались на грани краха, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ).
Lenta.ru 21:25
Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
Политика
Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр
Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
Эхо Москвы 18:11
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Шестерых участников ИГ осудили в Хабаровске
Суд отправил шестерых жителей Хабаровска в колонию за участие в международной террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Хабаровскому краю.
Газета.Ru 22:31
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Авто
Mercedes-Benz построит всего 15 особых Maybach S 650 с мотором V12
Каждый из 15 последних Mercedes-Maybach S 650 с V12 будет стоить 243 тыс. долларов или 16,7 млн рублей.
Car.ru вчера в 13:56
Футбол
«Ференцварош» Сергея Реброва упустил победу, ведя к 92-й минуте 2:0
К 82-й минуте команда из Бушапета вела 2:0: голами отметились словенец Миха Блажич и украинец Игорь Харатин.
Спорт-Экспресс 16:58
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
Общество
В Омске хотят сократить 1,5 тысячи работников медицинских лабораторий
Авторы инициативы сообщают, что вместо 1900 сотрудников в единой лаборатории останется работать порядка 240 человек, остальных просто сократят.
Om1.ru 12:30
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru 20:46