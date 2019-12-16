Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News. Следом идет Китай, первое место занимают США. При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения.

В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

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