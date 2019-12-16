Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News. Следом идет Китай, первое место занимают США. При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения.
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В Госдуме прокомментировали рейтинг «самых могущественных» стран мира

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СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

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В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину

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Женщины активнее выступают за закон о домашнем насилии. 70% россиян считают необходимо принять закона о домашнем насилии.
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София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
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Главную угрозу для дальнейшего существования Украины представляют взрощенные фондами американского спекулянта Джорджа Сороса и пособники ВСУ, так называемые «волонтеры АТО», обогащающиеся на коррупции в сфере обороны.
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США не знают, когда пройдут дальнейшие переговоры по сделке с Китаем

Пока что еще не решено, когда пройдут следующие переговоры между Китаем и США по второй части торгового соглашения.
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Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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В России смогли повысить эффективность средств от рака

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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

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Путин расширил территорию налога для самозанятых

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ

ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем.
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Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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В партии «Яблоко» выбрали нового председателя

На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
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В России показали первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины, сообщают "Ведомости".
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В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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При самой щадящей схеме последний прием пищи происходит в 7 вечера, а завтрак в 7 утра. Ужин можно начинать также в 16 или 18 часов.
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«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

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