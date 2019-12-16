Политика
Lenta.ruВ Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U.S.News. Следом идет Китай, первое место занимают США. При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса
14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Политика
Сахалинский депутат прокомментировал заявление о передаче Курил Японии
Как отметил Максим Козлов, на переговорах между Россией и Японией обсуждаются вопросы о возможном сотрудничестве на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага недопустимо.
Армия и оружие
«Искандеры» отразили атаку «противника» под Астраханью
Здоровье
Врачи назвали продукты, образующие камни в почках
Есть несколько главных причин, почему в почках образуются камни.
Общество
70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Женщины активнее выступают за закон о домашнем насилии. 70% россиян считают необходимо принять закона о домашнем насилии.
Происшествия
В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет
Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Происшествия
Подросток 15 лет скончался от остановки сердца в Кольцово
Армия и оружие
Полковник СБУ обвинил грантоедов Сороса и «волонтеров АТО» в уничтожении Украины
Главную угрозу для дальнейшего существования Украины представляют взрощенные фондами американского спекулянта Джорджа Сороса и пособники ВСУ, так называемые «волонтеры АТО», обогащающиеся на коррупции в сфере обороны.
Общество
США не знают, когда пройдут дальнейшие переговоры по сделке с Китаем
Пока что еще не решено, когда пройдут следующие переговоры между Китаем и США по второй части торгового соглашения.
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Общество
Определены регионы для вывоза московского мусора
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Наука
В России смогли повысить эффективность средств от рака
Российские ученые смогли повысить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевому препарату.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Футбол
Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ
ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Политика
В партии «Яблоко» выбрали нового председателя
На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
Политика
В России показали первое «полноценное» интервью Зеленского
Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины, сообщают "Ведомости".
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Общество
Краткосрочное голодание приносит пользу
При самой щадящей схеме последний прием пищи происходит в 7 вечера, а завтрак в 7 утра. Ужин можно начинать также в 16 или 18 часов.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.