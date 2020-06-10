Коронавирус
ИА Красная ВеснаРоссия вошла в тройку стран с наилучшими условиями для восстановления
Россия находится на третьем месте в рейтинге стран, имеющих наилучшие условия для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщается в докладе «COVID-19 AND PEACE», подготовленном экспертами Института экономики и мира и опубликованном 9 июня на официальном сайте института.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
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Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем
На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
Life.ru 01:43
Происшествия
ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 08:04
Кино
Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
Ореанда-Новости 08:07
Общество
Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму
Высокий суд Лондона отклонил требование бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду.
Ведомости 08:07
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Здоровье
Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса
Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 06:39
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
РИА Новости 06:17
Происшествия
К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
Армия и оружие
Американскую гиперзвуковую ракету случайно уронили с самолета
По плану, стратегический бомбардировщик B-52, приписанный к 419-й испытательной эскадрилье, должен был совершить тестовый полет с гиперзвуковой ракетой под крылом.
Популярная механика вчера в 22:54
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру вчера в 14:17
Транспорт
ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
Футбол
Деспотович может перейти в российский клуб, это не «Ростов» и не ЦСКА
Представитель бывшего нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко дал комментарий по поводу будущего футболиста.
Евро-футбол.ру 08:57
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Отечественный «АвтоВАЗ» принял решение отложить введение четырехдневной рабочей недели на своих заводах.
CarsWeek.ru 09:21
Футбол
Девять игроков покинули «Спартак»
Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM вчера в 14:31
Происшествия
Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
МР7.ру вчера в 14:36