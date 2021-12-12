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Россия вошла в первую пятерку стран по восстановлению внутреннего туризма

Россия, по версии Всемирной туристской организации, вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков.
ТАСС
Россия вошла в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
News.ru
"В целом по внутреннему рынку, на мировом если уровне смотреть, то мы входим в пятерку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация", - сказал собеседник агентства.
ТАСС
Вице-президент РСТ уточнил, что внутренний туризм уже вышел на доковидный уровень, а выездной можно сейчас оценить примерно как половину от уровня, который был до пандемии.
Телеканал 360°

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Россия попала в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма
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