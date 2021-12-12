"В целом по внутреннему рынку, на мировом если уровне смотреть, то мы входим в пятерку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.
Преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в Нью-Йорке выросли на 361%, согласно данным, представленным на пресс-конференции управлением полиции, сообщает 11 декабря издание The Hill.