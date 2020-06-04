Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ

Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса. США, отмечается в статье, стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.
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The Jerusalem Post заявила, что Россия воспользовалась «развалом» США

ФАНвчера в 21:45

В Израиле заявили, что Россия воспользовалась «коллапсом» в США

News.ruвчера в 20:40

Россия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ

РИА Новостивчера в 19:31

Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова

Рамблервчера в 12:09

The Jerusalem Post (Израиль): Иран, Россия, Китай, Турция празднуют «крах» США (The Jerusalem Post)

ИноСМИ03 июня в 23:38
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Космос

Магнитные бури 2020. Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету

Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
ГТРК Южный Урал вчера в 01:28
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru 03 июня в 11:38
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Футбол

«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру

По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины

Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей вчера в 16:07
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Политика

ВЦИОМ отмечает рост желающих голосовать за поправки к Конституции

Эксперты сообщают, что рост числа россиян, собирающихся прийти на избирательные участки, был отмечен после того, как Владимир Путин объявил дату голосования.
НовостиВолгограда.ру вчера в 10:08
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Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 18:04
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Здоровье

В Волгоградской области назвали районы с самой высокой рождаемостью

Рассказываем, где в Волгоградской области самые высокие показатели рождаемости и сколько всего в регионе насчитывается жителей.
Волгоградская правда вчера в 22:45
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
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Кино

В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом

В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая.
Ведомости вчера в 03:59
Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
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Экономика

В гордуме Екатеринбурга предварительно одобрили корректировку бюджета

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM Бюджетная комиссия городской думы Екатеринбурга одобрила корректировку главного финансового документа города.
REGNUM вчера в 14:23
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Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Энергетика

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
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Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
1,2K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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