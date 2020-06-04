Политика
РИА НовостиРоссия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ
Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса. США, отмечается в статье, стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Космос
Магнитные бури 2020. Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету
Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
ГТРК Южный Урал вчера в 01:28
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru 03 июня в 11:38
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем заменить аптечные витамины
Известный телеведущий и главврач «Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича»доктор Александр Мясников сообщил, какими продуктами можно заменить аптечные витамины.
Сайт интересных новостей вчера в 16:07
Политика
ВЦИОМ отмечает рост желающих голосовать за поправки к Конституции
Эксперты сообщают, что рост числа россиян, собирающихся прийти на избирательные участки, был отмечен после того, как Владимир Путин объявил дату голосования.
НовостиВолгограда.ру вчера в 10:08
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 18:04
Здоровье
В Волгоградской области назвали районы с самой высокой рождаемостью
Рассказываем, где в Волгоградской области самые высокие показатели рождаемости и сколько всего в регионе насчитывается жителей.
Волгоградская правда вчера в 22:45
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Кино
В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом
В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая.
Ведомости вчера в 03:59
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию
YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
Экономика
В гордуме Екатеринбурга предварительно одобрили корректировку бюджета
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM Бюджетная комиссия городской думы Екатеринбурга одобрила корректировку главного финансового документа города.
REGNUM вчера в 14:23
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Энергетика
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58