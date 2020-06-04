Политика
РИА НовостиРоссия воспользовалась «стремительным упадком» США, пишут израильские СМИ
США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в издании The Jerusalem Post. Как полагает автор материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса.
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Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Путин может вновь выступить с обращением к россиянам
Выступить с обращение президент России планирует после голосования по поправкам к Конституции.
The Penza Post вчера в 08:27
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
Общество
Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров
Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих.
Газета.Ru вчера в 15:35
Авто
В РФ введут штраф за брошенные автомобили
Автоновости дня вчера в 03:55
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Общество
В Саратове бастуют работники депо, троллейбусы не вышли на линию
В Саратове началась забастовка работников троллейбусного депо, 10 троллейбусов не вышли на линию по двум маршрутам.
Взгляд-инфо вчера в 02:39
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус
Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.
Российская газета 00:51
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
5 июня россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 июня.
Моя Москва.онлайн 01:19
Политика
Нерест трески назвали сдерживающим фактором реализации газопровода «СП-2» в немецкой прессе
Именно нерест трески, как считает немецкая пресса, может, помимо американских санкций, стать сдерживающим фактором реализации проекта газопровода СП-2.
Военное обозрение 02:12
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала в новый дом
Приятную новость сообщила своим поклонникам телеведущая Юлия Барановская. Вместе с семьей она приобрела частный дом.
Srnsk 01:07
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Политика Сегодня 03 июня в 12:19