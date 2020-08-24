Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
Эмили Ратаковски Фото: Instagram /@emrata Эмили Ратаковски (29) - любительница откровенных фото в Instagram, и нужно очень постараться, чтобы отыскать в ее профиле снимки, на которых звезда полностью одета.
Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.