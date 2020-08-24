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РИА Новости
РИА Новости

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт»

Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".В источнике
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Коммерсантъ

Россия восстановит «Морской старт»

Коммерсантъ09:28
Интерфакс

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Интерфакс07:30
ТАСС

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт»

ТАСС07:46
Известия

Борисов анонсировал восстановление космодрома «Морской старт»

Известия07:36
Forbes

Россия восстановит единственный в мире морской космодром за 35 млрд рублей

Forbes07:59
РИА Новости

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт»

РИА Новости07:18
РБК

Борисов заявил о создании новой компании для пусков с «Морского старта»

РБК07:00

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального
Слово и Дело14:32
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+103:06
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Честный рейтинг букмекеров12:45

Балтфлот и войска ЗВО на Балтийском море начали учения. Плановые

«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Фонтанка.Ру16:33

В Архангельской области в 2020 году заменят больше половины «скорых»

Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости13:45
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